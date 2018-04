TIMVision: film italiani sulla piattaforma dopo quattro mesi dal cinema

Importantissimo accordo siglato in queste ore da TIM e Vision Distribution che consentirà, per la prima volta in assoluto, a TimVision di rendere disponibili i film italiani di successo a quattro mesi dalla loro uscita nelle sale. La partnership prevede anche la co-produzione di nuove pellicole insieme ad altri grandi player del mercato.

Si tratta di un accordo molto importante che consente di anticipare la finestra di visione rendendo disponibili i film Vision Distribution con anticipo su TIMVision.

Grazie al ricco listino di film distribuiti da Vision Distribution, si partirà con una serie di appuntamenti su TimVision. Il primo è il 16 aprile con “Come un gatto in tangenziale”, film campione d’incassi della stagione in corso di Riccardo Milani, con Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Si proseguirà poi da maggio con “Nove Lune e Mezza” di Michela Andreozzi con Claudia Gerini, Giorgio Pasotti, Stefano Fresi, Lillo e la stessa Andreozzi, “La Casa di Famiglia” di Augusto Fornari con Lino Guanciale, Matilde Gioli, Libero De Rienzo e Stefano Fresi, “Il premio” di e con Alessandro Gassmann, insieme a Gigi Proietti, Rocco Papaleo e Anna Foglietta.

La prossima estate invece toccherà a Sconnessi (di Christian Marazziti con Fabrizio Bentivoglio, Ricky Memphis, Carolina Crescentini e Stefano Fresi), Io C'è (di Alessandro Aronadio, con Edoardo Leo, Margherita Buy e Giuseppe Battiston).

Nel corso del prossimo anno invece toccherà ad altri film del listino Vision Distribution, come le nuove pellicole di Alessandro Siani e della coppia Cortellesi - Milani.

“Questo importante accordo conferma il nostro costante impegno sull’offerta di TimVision che ci porta ad investire sul cinema più amato e sulla migliore creatività della produzione italiana. Un altro nuovo progetto che si inserisce nel nostro percorso dedicato alla distribuzione digitale e alla coproduzione di film. Grazie a Vision Distribution, realtà giovane e innovativa sul mercato, i nostri clienti avranno la possibilità di vedere con anticipo film italiani di grande richiamo, a pochi mesi dall’uscita in sala”, ha affermato Daniela Biscarini, Responsabile Multimedia Entertainment & Consumer Digital Services di TIM.