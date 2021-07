TIMVision è gratis gli abbonati TIM? Dettagli del servizio per Serie A e Champions League

Nella giornata di ieri, TIM ha svelato le nuove offerte TIMVision per il Calcio e lo Sport, che permette di accedere anche a DAZN ed Infinity+ con la relativa Serie A, Serie B, Europa League e Champions League. Ma TIMVision è gratis per gli abbonati TIM?

Come leggiamo direttamente nelle linee guida di TIM, in molte delle offerte TIM è incluso TIMVision Light.

Coloro che hanno sottoscritto l'offerta TIM Super entro il 27 Marzo 2021, o TIM Smart, TIM Connect e TIM xTe, hanno inclusi film, serie tv, cartoni, le produzioni originali TIMVision, gli ultimi 7 giorni di Mediaset, le partite di Serie A TIMVision di calcio femminile da vedere sui dispositivi senza alcun limite e e con due visioni in contemporanea.

Per accedere invece al catalogo completo ed i contenuti riconducibili al simbolo viola, Eurosport Player gratis per 12 mesi e l'intrattenimento di Sky con Sky Uno, Sky Arte, Sky TG24 e Sky Sport 24, è necessario sottoscrivere TIMVision con una delle offerte presenti nel listino di cui abbiamo parlato nella giornata di ieri.

TIM sottolinea anche che "con TIMVISION, non consumi Giga in mobilità su rete mobile TIM e vedi anche offline grazie al Download&Play". Per visione DAZN d Infinity+, è obbligatoria la sottoscrizione dell'offerta "Calcio e Sport".