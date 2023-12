TIMVision ora include Amazon Prime e Prime Video nei nuovi pacchetti

Con un comunicato pubblicato sulle proprie pagine, TIM ha annunciato di aver rafforzato l’accordo con Amazon per TIMVision. Grazie a questa partnership, i clienti che attivano TIMVision Intrattenimento o TIMVision Gold avranno Prime incluso nell’offerta e potranno fruire anche dei contenuti di Prime Video.

Fulcro dell’offerta di Prime Video è la possibilità di vedere una partita di Champions League a turno, oltre alle varie serie tv e produzioni originali.

Un’ulteriore novità proposta è la possibilità di scegliere fra diversi pieni di abbonamento di Disney+ e Netflix, inclusi quelli che prevedono la presenza di pubblicità. Solo con TIMVision sarà possibile anche combinare in un’unica offerta il piano di Disney+ o Netflix più adeguato alle proprie esigenze.

“L’accordo conferma e rafforza il posizionamento di TimVision come la piattaforma streaming più completa del panorama televisivo italiano, che offre il meglio dell’intrattenimento per tutta la famiglia, lo sport e tutto il calcio nazionale e internazionale. I contenuti sono disponibili su un unico decoder, il TimVision Box, incluso in tutte le offerte” sottolinea TIM nella news.

L'offerta con Netflix Standard ha un costo di 7,50 Euro in più al mese, mentre Netflix Premium prevede il pagamento di 12,50 Euro in più in ciascuna fattura. Per tutti i dettagli vi rimandiamo direttamente nella pagina dedicata sul sito di TIMVision.

In particolare, TIMVision Gold ha un costo di 30,99 Euro al mese fino al 31 Marzo 2024, dopo di che passa a 40,99 Euro ed include Disney+ con pubblicità, DAZN Standard, Infinity+, Netflix Standard con pubblicità e Prime. Disponibile anche l'offerta TIM Intrattenimento da 14,99 Euro al mese che include solo Disney+ standard con pubblicità Netflix Standard ed Amazon Prime, oltre a TIMVision.