TIMvision lancia la nuova super offerta con DAZN, Netflix, Disney+ ed Infinity+

TIMVision lancia oggi la nuova super offerta, attiva fino al prossimo 15 Novembre, che permette di accedere a Disney+, Netflix, DAZN ed Infinity+ ad un prezzo molto vantaggioso rispetto a quello di listino.

Fino a metà del prossimo mese, infatti, gli interessati avranno la possibilità di sottoscrivere l'abbonamento Gold al prezzo di 29,99 Euro al mese al posto di 44,99 Euro al mese con TIMVision Box incluso e tutti i contenuti sia TIMVision che dei partner.

E' previsto un costo di attivazione una tantum di 9,99 Euro, ma TIM evidenzia come l'offerta sia disponibile per i clienti di qualsiasi operatore telefonico del nostro paese.

DAZN, come noto, garantisce la visione di tutte le 380 partite del nostro campionato di Serie A, oltre che della Serie B, UEFA Europa League ed il meglio della UEFA Conference League. Su Infinity+ invece saranno trasmesse 104 partite della UEFA Champions League, a cui si aggiunge Eurosport Player con il meglio del tennis ed i tre Slam in esclusiva, il ciclismo con i Grandi Giri e tutti i match della LBA di basket, e molto altro.

Questa promozione arriva a poche settimane dalla scadenza della precedente offerta per calcio e sport di TIMVision, che proponeva il pacchetto con DAZN ed Infinity+ a 19,99 Euro al mese per quattro mesi. Per tutte le informazioni su come attivare l'abbonamento TIMVision con DAZN, vi rimandiamo al nostro approfondimento.