TIMVision, ecco le nuove offerte con Disney+, Netflix, DAZN e NOW a partire da 6,99 Euro

TIM ha annunciato una nuova serie di promozioni per i clienti TIMVision, che includono delle novità per gli utenti. Alcune offerte si intrecciano con l'accordo siglato con DAZN a seguito dell'assegnazione dei diritti tv della Serie A.

Per tutte le promozioni in questione, che saranno attive fino al 30 Aprile, è incluso in comodato d'uso gratuito e senza costi aggiuntivi TIMVision Box. Ma vediamo il listino prezzi:

TIMVision , ha un prezzo di 6,99 Euro al mese e prende il posto di TIMVision Plus. Garantisce la visione dell'intero catalogo TIM Vision, EuroSport Player Gratis per dodici mesi, i canali Sky Uno, Sky Arte, Sky TG24 e Sky Sport 24 e Discovery+. E' disponibile anche per i clienti mobile, ma senza TIMVision Box;

Mondo Disney+ ha un prezzo di 7,99 Euro al mese ed include TIMVision con Disney+. Anche in questo caso è incluso nell'offerta il decoder TimVision Box;

Mondo Netflix : ha un prezzo di 12,99 Euro al mese al posto di 18,98 Euro al mese ed include anche Netflix;

Mondo Intrattenimento invece costa 16,99 Euro al mese ed in un unico pacchetto comprende TIMVision, Disney+ e Netflix;

DAZN e NOW invece costa 29,99 Euro al mese al posto di 46,97 Euro e consente di avere in un unico pacchetto DAZN e NOW con l'Offerta Calcio e Sport.

Tutti i dettagli possono essere consultati direttamente sulla pagina offerte di TIMVision.