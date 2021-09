TIMVision, ultimi giorni dell'offerta con Serie A e Champions League a 19,99 Euro al mese

Sono gli ultimi giorni per godere dell'offerta di TIMVision che permette di seguire a 19,99 Euro al mese per quattro mesi tutta la Serie A e la Champions League grazie a DAZN ed Infinity. La promozione sarà attiva fino al prossimo 12 Settembre 2021.

Nel bundle è compreso anche TIMVision con film e serie TV ed il TIMVision Box di cui abbiamo parlato di recente. Tutti i dettagli dell'offerta possono essere consultati direttamente a questo indirizzo, nella pagina dedicata alla promozione.

In occasione delle partite di qualificazione della Nazionale ai Mondiali 2022, TIM ha anche lanciato i nuovi spot con protagonisti Oronzo Canà ed il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Campione d'Europa 2021, Roberto Mancini.

Il racconto si apre con i due ‘Mister’ che parlano al telefono mentre guardano il calcio in TV: Canà non può fare a meno di elargire alcuni preziosi consigli tattici a Mancini che vorrebbe invece solo godersi lo spettacolo e, nel suo stile impeccabile, cerca di smorzare l’entusiasmo dell’altro allenatore. La musica è ‘Questa è TIM’, cantata da Mina.

La campagna, con la direzione creativa di Luca Josi, Direttore Brand Strategy, Media & Multimedia Entertainment di TIM, sarà trasmessa, a partire da oggi, in occasione della partita della Nazionale contro la Bulgaria per la qualificazione ai Mondiali 2022 e andrà in onda sulle principali emittenti televisive nazionali nei formati 20” e 15” e sui canali digital, social, stampa e affissioni.