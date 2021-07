TIMVision potenzia l'offerta sport e calcio: arriva un canale in 4K

Mentre si parla già di possibili modifiche all'offerta DAZN-TIMvision a causa delle preoccupazioni espresse dall'AGCOM, il bundle targato TIMVision si arricchisce con un nuovo canale TV disponibile anche in 4K.

L'operatore telefonico infatti ha comunicato che è disponibile Eurosport 4K, che permette di seguire anche i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 dove l'Italia sta facendo registrare ottimi risultati. Il nuovo canale TV è disponibile alla posizione 410 del digitale terrestre e potrà essere visto solo dai clienti TIMVision che hanno abilitato la visione ad Eurosport. Per accedere al 4K invece è necessario disporre del TIMVision Box ed ovviamente di una smart tv 4K in grado di supportare tale risoluzione.

La notizia arriva a pochi giorni dal nostro approfondimento sulle specifiche tecniche del Timvision Box, il decoder proprietario basato su Android TV 10 che supporta anche il 4K oltre che lo standard DVB-T2 di ultima generazione per accedere alla programmazione del nuovo digitale terrestre per cui lo switch off prenderà il via a partire dal prossimo 1 Settembre con il passaggio al nuovo standard di codifica MPEG-4.

TIMVision contestualmente al nuovo decoder TIMVision ha anche lanciato il modem "WiFi Serie A TIM" che permette di ottenere la migliore esperienza di visione studiata per la piattaforma che include anche DAZN.