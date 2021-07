TIMVision presenta l'offerta con DAZN, Discovery+, Infinity+, Netflix e digitale terrestre

Dopo aver annunciato le offerte per calcio e sport, TIMVision quest'oggi ha tenuto un evento di presentazione in cui ha presentato il palinsesto per la prossima stagione sportiva, a cui si aggiungono anche serie TV e film.

Nel corso dell'evento a cui abbiamo avuto modo di presenziare, l'operatore telefonico ha snocciolato l'intero palinsesto che terrà compagnia gli abbonati a partire da oggi, quando le offerte saranno sottoscrivibili anche dai clienti che non dispongono di una connessione TIM.

Il focus principale è sullo sport ed il calcio, su cui TIM ha puntato molto. Grazie all'accordo siglato con DAZN, Timvision offrirà agli utenti la possibilità di seguire tantissime discipline sportive e competizioni, tra cui la Serie A TIM, la Uefa Champions League, il meglio della UEFA Conference League, la Serie BKT, la Liga Spagnola, la FA Cup inglese, il Motogp, la NFL, l'UFC, Matchroom, GGG e Golden BOy per boxe ed Indycar. A questi si aggiungono anche i contenuti di Mediaset Infinity con 104 partite della UEFA Champions League a stagione e 17 partite disponibili in chiaro su Canale 5. Inoltre, sarà possibile seguire tutte gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 grazie ai canali extra di Eurosport. In esclusiva per i clienti TIMVision Box sarà possibile anche seguire in 4K Eurosport. Tra le altre discipline troviamo la Serie A di basket, i Giochi di Pechino 2022 e tutti gli sport invernali, oltre che la Serie A femminile.

Come dicevamo poco sopra, ci sarà spazio anche per l'intrattenimento con Disney+, Netflix, Amazon Prime Video.

Presentato anche quello che è l'elemento centrale dell'intera offerta, ovvero TIMVision Box che è fornito senza costi aggiuntivi con tutte le proposte dell'offerta caldio di TIM. Dotato di connettività WiFi ed Android 10, oltre che della compatibilità DVB-T2 permette di effettuare lo switch al digitale terrestre durante la trasmissione delle partite di Serie A qualora dovessero esserci problemi con lo streaming.