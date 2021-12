TIMVision regala tre mesi di Serie A e Champions League: i dettagli dell'offerta

Che TIMVision da quest'anno guardi al calcio è ormai cosa nota. In occasione del Natale, però, la piattaforma dell'operatore telefonico ha deciso di lanciare una nuova promozione che permette di accedere a tre mesi di Serie A e Champions League gratuiti.

Secondo quanto riferito da Calcio e Finanza, la promozione sarà attiva per i nuovi clienti TIMVision che permette di accedere per tre mesi a DAZN (che trasmette da quest'anno tutta la Serie A) e Infinity+ con la Champions League, oltre all'intrattenimento di TIMVision classico.

Scaduto il periodo promozionale, l'offerta si rinnoverà a 29,99 Euro al mese fino al 30 Settembre 2022, dopo di che dal 1 Ottobre 2022 passerà a 44,99 Euro.

Per i primi tre mesi il costo mensile è di 10 Euro anzichè 44,99 Euro, dal momento che oltre a DAZN ed Infinity è presente anche Netflix, Disney+ e Discovery, oltre che i canali di Eurosport, che come noto da quest'anno trasmette tre slam tennistici ed campionato di basket italiano. Inoltre, dal prossimo gennaio trasmetterà anche le Olimpiadi invernali 2022.

TIM sottolinea che l'offerta si può attivare sia se si è clienti TIM che se si è abbonati alla rete telefonica con un altro operatore.

Nelle condizioni leggiamo nella sezione relativa ai costi di attivazione che il "pagamento anticipato di 9,99€ (una tantum), in promozione a 0,00€, e quindi non dovuto, per i clienti già in possesso del TIMVISION Box, più 3€ al mese per 12 mesi già inclusi nel costo mensile dell’offerta, per un totale di 45,99€".

Per tutti i dettagli sul TIMVision Box vi rimandiamo al nostro speciale.