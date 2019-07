TIMVision sempre più ricco: arrivano i canali Mediaset

Buona notizia per i clienti TIMVision. L'operatore telefonico ha infatti annunciato che da oggi sarà possibile accedere a tutti i canali live di Mediaset ed alla programmazione degli ultimi sette giorni anche da smart tv, console compatibili ed in mobilità.

Il quadro è completo dalla novità più importante più importante della prossima stagione. Come ampiamente raccontato, Mediaset ha acquistato i diritti televisivi per la trasmissione in chiaro della partita del mercoledì di Champions League.

Tutti i clienti TIMVISION potranno accedere inoltre da TIM Box, smart TV, console compatibili e da device mobili ai programmi trasmessi nell'ultima settimana da Canale 5, Italia 1, Retequattro e dai canali tematici free La5, TGCom24, Mediaset Extra, 20, Iris, Italia2, Top Crime e Focus. Dalla prossima stagione televisiva saranno disponibili su TIMVISION le nuove edizioni di “Temptation Island VIP”, “C’è posta per te”, “Amici”, “Il Grande Fratello VIP” e la novità “Amici VIP”.

Gli abbonati TIMVISION con il decoder TIM Box potranno vedere in diretta, grazie alla connessione della rete veloce, i canali Mediaset e consultare la guida tv evoluta, con i dettagli di tutti i programmi anche del digitale terrestre.

Un'altra novità in casa Mediaset, che qualche giorno fa ha annunciato la riorganizzazione dei canali in chiaro.