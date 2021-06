TIMVision, svelata l'offerta per la Serie A su digitale terrestre: 2 mesi di DAZN gratis

Dopo le indiscrezioni delle offerte TIMVision per la Serie A emerse negli scorsi giorni, l'operatore telefonico tramite una mail inviata ai propri abbonati ha ufficialmente annunciato il listino prezzi delle promozioni comprensive di DAZN che faranno vedere il nostro campionato anche sul digitale terrestre.

TIMVision, specifica che "grazie ad un accordo con TIM, DAZN con la SERIE A TIM e con molti altri sport sarà disponibile per i clienti TIMVISION, in un unico pacchetto che offre anche tanti altri vantaggi esclusivi".

Come si può leggere direttamente nella pagina dedicata a TIMVision, il pacchetto comprensivo di DAZN, decoder TIMVision Box per la visione via digitale terrestre, film, serie tv ed intrattenimento per la famiglia ha un prezzo di 19,99 Euro al mese per i primi 12 mesi, dopo di che si rinnoverà a 34,99 Euro al mese.

TIM però evidenzia che coloro che attiveranno l'offerta tra il 1 ed il 28 Luglio riceveranno due mesi di abbonamento gratuito, fino al 31 Agosto 2021. Nelle condizioni si legge che "se non hai un abbonamento TIMVISION già attivo, è previsto un costo di attivazione di 9,99€".

Centrale nell'offerta è il decoder TIMVision Box che è anche DVB-T2 Ready e compatibile con il nuovo digitale terrestre che entrerà in vigore il prossimo anno.