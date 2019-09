Tinder avrebbe affidato un progetto in stile Black Mirror al director di 'God's Plan'

Tira un'aria alquanto strana in casa Tinder nell'ultimo periodo. Infatti, sembra proprio che l'azienda dietro al noto servizio di incontri stia lavorando a un progetto parallelo particolarmente originale.

In particolare, come riportato anche da The Verge e Variety, sembra che Tinder stia lavorando con il director del video della popolare canzone "God's Plan" del rapper canadese Drake, Karena Evans, per realizzare una serie TV in stile "Scegli la tua avventura". Per chi non lo sapesse, quest'ultima è una serie di librogame particolarmente popolare negli USA. In parole povere, in questo genere di opera narrativa il fruitore finale è in grado di effettuare scelte che condizioneranno lo svolgimento della trama, un po' come avviene in Black Mirror: Bandersnatch, giusto per intenderci.

A quanto pare, il contenuto multimediale durerà più di due ore, sarà diviso in 6 episodi e le persone potranno effettuare le scelte mediante degli swipe, proprio come avviene nei "match" di Tinder. Attenzione però: sembra che alla fine questo contenuto possa essere anche utilizzato nella piattaforma di incontri, visto che a quanto pare le persone che effettueranno scelte simili all'interno del contenuto multimediale avranno l'opportunità di conversare privatamente tra di loro. Si tratta ancora di indiscrezioni che non hanno trovato conferma da parte di Tinder, ma i giornalisti d'oltreoceano sembrano essere convinti che la società stia lavorando a un progetto simile e sembra che la serie TV in questione verrà rilasciata il prossimo ottobre. Insomma, lo scenario ricostruito sembra effettivamente vicino a quelli trattati in Black Mirror.