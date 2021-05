Tinder ed altre app di dating incoraggiano gli utenti a vaccinarsi regalando abbonamenti

Negli ultimi tempi abbiamo ascoltato varie storie di pub, ristoranti ed altre attività che pur simbolicamente hanno deciso di regalare una birra o una bevanda agli utenti vaccinati contro il Covid, per incoraggiarli ad immunizzarsi. Ebbene, sono scese in campo anche le app da dating.

Tinder, Hinge, Match, OKCupid, BLK, Chispa e Plenty of Fish di Match Group, oltre a Bumble e Badoo infatti hanno annunciato un'iniziativa (attualmente disponibile solo negli Stati Uniti), che prevede il lancio di un badge per gli utenti che caricheranno sulla piattaforma le informazioni relative allo stato di vaccinazione, a cui si aggiungeranno una serie di funzioni premium per i vaccinati e collegamenti ai siti web governativi.

L'obiettivo finale di questo programma è di incoraggiare gli utenti a vaccinarsi. Nel popup mostrato, le applicazioni citano una ricerca di OKCupid secondo cui le persone che sono vaccinate o che intendono vaccinarsi ottengono il 14% in più di corrispondenze. Alcune di queste app, inoltre, consentono persino di filtrare le corrispondenze in base allo stato di vaccinazione.

Nel caso di Tinder, che è sicuramente la più utilizzata, gli utenti avranno la possibilità di accedere a funzionalità premium. Bumble e Badoo invece offriranno badge simili per i profili dei vaccinati e crediti premium gratuiti. Hinge proporrà in maniera completamente gratuita alcune funzionalità premium.