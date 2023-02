Tinder, arriva la navigazione in incognito: cos'è e come funziona?

Tinder lavora per rendere l’esperienza degli utenti ancora più sicura tra un match e l’altro. In occasione del Safer Internet Day, la dating app più famosa del web ha annunciato una serie di funzionalità molto interessanti.

Tra tutte spicca la “Modalità di navigazione in incognito” che permette di mettere like o dislike, mostrando però il proprio profilo solo a quelli a cui si è messo il mi piace. La funzione è progettata per garantire la privacy a coloro che utilizzano Tinder, ed è disponibile solo per gli abbonati ai programmi Tinder+, Gold e Premium.

Arriva però anche una nuova funzione di blocco del profilo che permette di scegliere chi si vuole vedere su Tinder. Sostanzialmente quando si scorrono i profili l’app darà la possibilità di bloccarli definitivamente per evitare che vengano mostrati di nuovo: ciò potrebbe essere utile se si visualizza l’account di un ex o di un collega di lavoro, ad esempio.

Tinder lavora anche per rendere più facile la segnalazione di comportamenti scorretti tramite una nuova funzione che permette di riportare al team di moderazione i messaggi offensivi direttamente dalla conversazione. A ciò si aggiungono degli aggiornamenti per le funzioni “Ti dà fastidio?” o “Sei sicuro?” che vengono mostrate prima di inviare un messaggio ritenuto offensivo dall’algoritmo.

A poco più di un anno dal lancio degli appuntamenti al buio su Tinder, arriva quest’interessante aggiunta.