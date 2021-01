Tinder e Bumble stanno bannando i rivoltosi del Campidoglio USA dalle app di dating

Mentre mancano ormai due giorni all'insediamento del nuovo Presidente degli USA, Joe Biden, si continua a parlare dell'assalto a Capitol Hill dello scorso 6 Gennaio 2021. Le proteste dei sostenitori di Donald Trump hanno portato ad un effetto a catena sui social che ancora non si è placato.

Secondo quanto riferito dal Washington Post, Bumble e Match Group, le società che posseggono le app per il dating Tinder, Hinge, OKCupid, Match e Plenty of Fish, stanno bannando dalle piattaforme gli account di persone note per aver partecipato alla rivolta.

In un tweet, Bumble sottolinea che "stiamo vietando qualsiasi contenuti che promuova terrorismo e l'odio razziale. Abbiamo già rimosso tutti gli utenti che sono stati confermati come partecipanti all'attacco al Campidoglio degli Stati Uniti".

Un rappresentante di Match, la società che controlla Tinder, al Post ha dichiarato che "abbiamo e continueremo a bannare tutti gli utenti ricercati dall'FBI in relazione al terrorismo interno da tutte le nostre app e collaboriamo sempre con le forze dell'ordine nelle loro indagini".

Oltre al danno, quindi anche la beffa: i rivoltosi del Campidoglio identificati dalle autorità non potranno accedere alle app di dating.

A seguito degli assalti di Washington, Twitter ha deciso di sospendere permanentemente Donald Trump, una decisione che ha fatto sprofondare il social network in borsa.