Tinder: entro fine anno arriveranno le video chat, così cambiano gli incontri

Match Group, la società madre che gestisce la piattaforma Tinder, nel corso della conference call tenuta nella notte ha annunciato che entro la fine dell'anno implementerà la possibilità di effettuare video chat. Al momento i dettagli sulla feature sono scarsi, ma si tratta di un passo in avanti significativo per l'azienda, destinato a cambiarla.

E' indubbio che una funzione di questo tipo potrebbe aprire le porte ad utilizzi non perfettamente benevoli, tra cui abusi e molestie. E' probabile però che gli sviluppatori stiano lavorando a qualche sistema in grado di rilevare i comportamenti scorretti, ma non è da escludere che le videochat diventino accessibili solo agli utenti a pagamento.

Match ha fornito alcune interessanti informazioni sull'andamento dei servizi durante la quarantena, ma è probabile che il Covid-19 abbia portato alla decisione di implementare le videochat, per favorire gli incontri (seppur virtuali) tra persone.

Su Tinder, però, durante il lockdown è stato raggiunto il massimo storico per gli swipe. Le donne con età inferiore ai 30 anni hanno aumentato l'utilizzo del 37%, rispetto all'ultima settimana di febbraio, mentre il numero medio di messaggi giornalieri inviati tramite tutti i servizi di Match Group ad aprile è aumentato del 27% rispetto a febbraio.

La società però ha riportato un calo degli utenti paganti per la prima volta da febbraio a marzo, sebbene i numeri fossero ancora più alti rispetto allo scorso anno.