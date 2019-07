TInder implementa una funzione per proteggere la comunità LGBTQ

Tinder, la società che sviluppa la nota app di incontri, ha introdotto una feature per proteggere i propri utenti nei 70 paesi che hanno leggi LGBTQ discriminatorie.

Da oggi sull’applicazione è presente una funzione chiamata “Traveller Alert”: quando i membri della comunità LGBTQ aprono l’app in uno di questi paesi, un’alert li avviserà dei potenziali pericoli.

Gli utenti avranno la possibilità di nascondere i loro profili durante i propri viaggi e anche se un profilo resterà pubblico, Tinder nasconderà l’orientamento sessuale e l’identità di genere del soggetto coinvolto. La società spera in questo modo di difendere i propri utenti dagli abusi di potere o da soggetti malintenzionati.

“Fondamentalmente crediamo che tutti debbano essere in grado di amare liberamente e ci sforziamo di riflettere questo pensiero in tutto ciò che facciamo in Tinder” ha dichiarato la CEO Elie Seidman. “Serviamo tutte le comunità indipendentemente dal loro orientamento sessuale o dalla loro identità di genere e siamo orgogliosi di offrire funzionalità che possano proteggerle”.

Tinder ha sviluppato Traveller Alert in collaborazione con ILGA World e i partner sperano che oltre a difendere le persone tale funzionalità possa contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica sul fatto che in così tanti paesi si penalizzino ancora le relazioni tra persone dello stesso sesso.