Tinder lancia gli Appuntamenti al Buio: i match non si baseranno sull'aspetto fisico

Tinder ha annunciato l'aggiunta di una nuova funzione soprannominata "Blind Date", che probabilmente in Italia sarà nota come "Appuntamenti al Buio", che permetterà agli iscritti di fare match con altre persone non basandosi sull'aspetto fisico e giudicando le foto, ma giudicando la personalità.

Accedendo agli Appuntamenti Al Buio, infatti, sarà avviata una chat con un'altra persona. Solo dopo un pò sarà svelato l'aspetto fisico e le fotografie inserite nel profilo. Non è chiaro se l'iniziativa sarà estesa anche all'Italia o meno.

Si tratta di una new entry molto interessante per l'app d'incontri più popolare del mercato, che in passato ha lanciato anche iniziative come Hot Takes e la Swipe Night.

Tinder ha spiegato che gli utenti saranno messi in contatto con altre persone in base a ciò che hanno in comune ed alle risposte che daranno ad una serie di domande. Se al termine della conversazione ci sarà il fatidico match, allora verranno mostrati i profili e le conseguenti foto.

Secondo le indiscrezioni trapelate negli scorsi mesi, Tinder sarebbe al lavoro su alcuni accessori per smartphone e tablet che potrebbero dare più personalità ai dispositivi che ogni giorno utilizziamo. In piena pandemia, Tinder ha incoraggiato gli utenti a vaccinarsi contro il Covid-19 regalando abbonamenti premium per il proprio servizio.