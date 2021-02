Tinder è al lavoro per lanciare la sua serie di accessori per smartphone e tablet?

Tinder è da lungo tempo una delle applicazioni leader del settore degli incontri online, ma per i suoi proprietari è molto di più: MatchGroup starebbe infatti pensando di sfruttare la popolarità del logo e del brand per creare una vasta gamma di accessori per smartphone e addirittura tablet, come mostra una nuova serie di brevetti.

Gli attenti colleghi di LetsGoDigital, sempre aggiornati in materia di documenti depositati allo United States Patent and Trademark Office (USPTO) legati al mondo tech, hanno infatti scoperto un nuovo marchio denominato “Tinder Made” di cui farebbe parte una lunga serie di prodotti descritti come segue: “Cover e custodie protettive per telefoni cellulari; stand per dispositivi elettronici digitali come tablet, telefoni cellulari, fotocamere, auricolari, casse; luci da utilizzare con le fotocamere dei cellulari;, caricabatterie”.

Ma MatchGroup non intenderebbe fermarsi qui: continuando a leggere il documento, infatti, appare anche una lista ancora più lunga riguardante capi d’abbigliamento per uomini, donne, grandi e piccini, che vanno dalle classiche magliette alle canottiere, passando per giacche eleganti, cappotti, jeans, tute sportive, poncho, bandane e anche abbigliamento intimo e per attività sportive come tennis, ciclismo e golf. Insomma, ci sarebbe veramente l’imbarazzo della scelta.

Tralasciando i prodotti non inerenti alla tecnologia, la domanda che viene più spontanea è: considerato che comunque i brevetti vanno presi con le pinze in quanto non tutti diventano effettivamente realtà, quanto potrebbero essere popolari gadget e accessori come quelli citati sopra tra l’utenza mainstream? Sarà senza dubbio interessante vedere se Tinder porterà sul mercato prodotti di questo tipo sotto suo nome.

Le ultime volte che avevamo parlato di Tinder e MatchGroup sono state il coinvolgimento del brand nella diatriba tra Apple ed Epic Games, o ancora la serie di provvedimenti presi sull’app di incontri per vietare ai rivoltosi di Capitol Hill di usarla.