Tinder Lite arriva presto, e l'azienda vuole conquistare l'Asia

Tinder si fa più piccolo, con una nuova app che almeno sulla carta dovrebbe essere più veloce, meno impattante e più batteria "friendly" della versione normale. Si chiama Tinder Lite e arriverà su Android nelle prossime settimane.

Per il momento, in linea con l'ambizione del Match Group di puntare di più sul mercato asiatico, Tinder Lite sbarcherà sul Google Play del Vietnam. L'app sarà 25 volte più leggera, ma presenta dei compromessi. Anche se verosimilmente poco importanti per l'utente medio dell'app.

Ad esempio il news feed, con le nuove foto di tutti i match, è stato rivisto. Mentre non sarà possibile, almeno in un primo momento, abbonarsi ai servizi premium come Tinder Gold. Trattandosi della principale modalità di monetizzazione dell'azienda, verosimilmente gli abbonamenti arriveranno presto anche su Tinder Lite.

La premessa è chiara: Tinder Lite è più veloce dell'app normale, consuma meno batteria e usa meno dati alleggerendo il consumo dei GB.

Dopo al Vietnam tocca ad altri Paesi del mercato sud-est asiatico. Finito questo percorso di rodaggio, verosimilmente Tinder Lite arriverà anche negli store occidentali.

Tinder in questo momento si trova davanti a due sfide impegnative: conquistare la Gen Z, e il mercato asiatico. Non a caso Bloomber non troppo tempo fa aveva riportato che il Match Group sta spendendo per il marketing in Giappone, India e Corea cifre estremamente considerevoli. Più che nel resto del mondo.