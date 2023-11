Tinder Matchmaker funziona e si aggiorna: le novità introdotte. In arrivo anche in Italia

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, Tinder ha introdotto la funzione Tinder Matchmaker che permette ad amici e parenti di farci da “Cupido” per suggerirci potenziali match. Gli sviluppatori hanno annunciato che la funzione prossimamente sarà disponibile anche nel nostro paese ed hanno condivido degli interessanti aggiornamenti.

“Dal suo lancio globale il 23 ottobre, Tinder Matchmaker ha generato un coinvolgimento significativo e un impatto positivo sugli utenti: Connessioni Significative: Oltre il 90% degli amicə e dei parenti invitati si è unito a Tinder per suggerire i match entro 4 ore dalla ricezione dell’invito. Gli amici ne sanno di più: circa il 70% dei profili raccomandati con Matchmaker riceve un "Like" da parte degli utenti. Aumentano le chance di divertirsi: stiamo riducendo la validità del link di Matchmaker da 24 a 4 ore, in modo che gli utenti possano ricevere i suggerimenti degli amici ancora più velocemente” afferma un portavoce di Tinder.

L’aggiornamento più importante riguarda la validità dei link: come noto gli utenti possono creare fino a 15 link unici al giorno, ma con l’ultimo aggiornamento ciascuno di questi scadrà dopo 4 ore: in questo modo sarà migliorata la reattività delle raccomandazioni.I profili condivisi non saranno più visibili per quattro ore, dopo di che si potrà vedere se è stato raccomandato da uno dei propri amici.