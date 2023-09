Tinder Select svelato: trovare l'amore per 500 dollari al mese

Dopo l'arrivo della navigazione in incognito su Tinder, è arrivato il momento di tornare a fare riferimento alla popolare piattaforma di incontri. Infatti, c'è stato il lancio della sottoscrizione Tinder Select, che ha un costo non di poco conto.

A tal proposito, come riportato anche da Engadget e Bloomberg, si fa riferimento a un prezzo di 500 dollari al mese o 6.000 dollari all'anno. Insomma, essenzialmente si tratta dell'abbonamento più esclusivo del noto servizio che cerca di far trovare l'anima gemella alle persone. Come ben potete immaginare, di mezzo ci sono delle funzionalità avanzate.

Infatti, coloro che verranno invitati a sottoscrivere il costoso Tinder Select potranno accedere a un livello élite di feature. Si fa riferimento a una funzione di ricerca, così come ad abbinamenti esclusivi. Certo, per più di qualcuno potrebbe sembrare assurdo spendere le succitate cifre su una piattaforma di incontri, ma va detto che il servizio non viene proposto a tutti.

In che senso? La piattaforma sta dando la possibilità di accedere a Tinder Select solamente all'1% degli utenti "estremamente attivi". Ai microfoni di Bloomberg è arrivata la conferma che in futuro ci sarà ulteriore apertura in tal senso, ma è chiaro che non si tratti di una sottoscrizione rivolta esattamente a tutti, anche per via dei prezzi. D'altronde, un amore come quello di Tinder Select è molto costoso.