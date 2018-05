Tinder sta già testando Places, il servizio basato sui luoghi che visitate più spesso

Tinder ha dichiarato che Places, la nuova app del sito di incontri pensata per connettere gli utenti in base alla posizione, è già in fase di test in Cile e Australia. L'arrivo del nuovo servizio era già stato anticipato diverso tempo fa grazie ad un leak, ma ora la compagnia ne rivela l'esistenza ufficiale.

Tinder Places permetterà agli utenti di trovare potenziali match in base alle destinazioni dei loro spostamenti e ai posti che visitano di solito: potrete mettervi in contatto con persone che bazzicano nel vostro stesso parco o che frequentano i vostri ristoranti e bar preferiti. Questo nuovo servizio si baserà interamente sul lavoro di mappatura già svolto da Microsoft con Foursquare, in grado di proporvi diversi locali dove far avvenire gli incontri: Tinder ci tiene a ribadire che questa tecnologia escluderà la condivisione di luoghi privati come gli uffici di lavoro.

Occuperà una sezione dedicata all'interno dell'app, e vi proporrà solamente le persone che visitano i vostri stessi luoghi: una volta che accederete al servizio, questo vi elencherà in automatico nuove location, che potrete gestire manualmente dall'apposito menù.

Al momento non si conosce con precisione la data in cui Tinder Places verrà reso disponibile al pubblico: i vertici dell'azienda hanno intenzione di testare a fondo il servizio, per monitorare la sua l'adozione da parte degli utenti.

Nel frattempo, Facebook ha deciso di fare concorrenza a Tinder lanciando Dating, la nuova funzione del colosso dei social network dedicata agli incontri.