Che tipo di arance sono quelle che si vedono su TikTok? E cos'è quella polvere bianca?

Se bazzicate TikTok vi saranno sicuramente comparsi, mentre scorrevate i numerosi filmati offerti dalla piattaforma, dei video di agricoltori asiatici che mostravano delle arance estremamente succose. Queste immagini sono diventate virali sul web e sono tanti coloro che si chiedono la provenienza del frutto.

In questi video, inoltre, l'arancia è avvolta quasi completamente da una polvere bianca. Su internet non si trovano molte risposte sull'origine di questi filmati, ma oggi - dopo una ricerca sul web - vogliamo cercare di saziare la vostra curiosità: ecco cosa abbiamo scoperto.

Innanzitutto il frutto in questione è molto probabilmente un Murcott, un ibrido tra un mandarino e un'arancia dolce. Questi sono caratterizzati da una buccia molto sottile e aderente alla polpa, con un sapore dolcissimo. Tuttavia, secondo molti utenti questa arancia potrebbe anche essere una varietà che esiste solo nel sud-est asiatico e coltivata localmente.

Quello che sappiamo per certo è la composizione della polvere bianca che si trova su questi agrumi: si tratta di caolino. Stiamo parlando di un'argilla presente in natura (che si trova in abbondanza nei terreni argillosi), che viene mescolata con acqua, spruzzata sugli agrumi e ha lo scopo di agire come protezione solare e repellente per gli insetti. È perfettamente sicura e molto usata dagli addetti ai lavori.