Bluegil il pesce donato all'imperatore che divenne l'incubo dei mari giapponesi

Nel 1960, il sindaco di Chicago Richard J. Daley presentò al principe ereditario del Giappone, Akihito, un dono insolito: un tipo di pesce chiamato Bluegill. Originariamente pensato come fonte di proteine per una popolazione denutrita, questo gesto di amicizia si trasformò nel corso dei decenni in un problema ecologico di proporzioni significative.

Riconoscibile dai suoi colori particolarmente intensi, con bande oliva scuro sui lati e una macchia nera sul bordo delle branchie, questo pesce, che prende il nome di Lepomis macrochirus, può raggiungere la lunghezza di circa 30 cm e un peso di circa 2 kg. È un pesce onnivoro, e dunque si nutre principalmente di insetti acquatici e pesci esca.

Questo pesce si rivelò nei decenni successivi un incubo per l'ecosistema giapponese, minacciando le specie autoctone. Infatti anche un piccolo turbamento di un ambiente strutturato sulla base di determinati equilibri può provocare danni nel tempo, basti pensare che anche solo gettare i pesci rossi nello scarico può influenzare notevolmente un ecosistema.



Solo nel 2007 l'imperatore Akito presentò le sue scuse pubbliche per la distruzione causata dal Bluegill. Una delle idee per risolvere il problema fu quella di incentivare il consumo di questo pesce, ma che purtroppo non era particolarmente gradito alla popolazione.



Mentre in luoghi come l'Illinois, negli Stati Uniti, il Bluegill è considerato un piatto delizioso (c'è addirittura un evento dedicato chiamato: "Bluegill Festival"), in Giappone il governo di Shiga ha cercato in ogni modo di convincere le persone a comprarlo e mangiarlo, suggerendo anche modi creativi per cucinarlo. Un'università locale iniziò persino a vendere hamburger di Bluegill (alcuni scienziati hanno scoperto che alcuni pesci sarebbero in grado di contare).