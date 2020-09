Che tipo di piatti serve il ristorante Santan a Kuala Lumpur?

Nel caso in cui doveste avere voglia di una cena diversa dal solito (e aveste la possibilità di fare una piccola deviazione dai percorsi soliti delle vostre serate) probabilmente troverete interessante il particolarissimo menu offerto da un ristorante situato a Kuala Lumpur, in Malesia.

No, non si tratta del solito ristorante stellato: il ristorante Santan offre qualcosa che sicuramente non troverete altrove... Almeno a voler restare con i piedi per terra! Il menu comprende infatti i piatti tipici offerti in volo da una nota compagnia aerea.



Proprio così: nel caso in cui abbiate mai preso un volo della Air Asia potreste anzi provare come una sensazione di déjà vu. È proprio ai menu offerti dalla compagnia aerea ai passeggeri della prima classe e della business class, infatti, che il ristorante Santan guarda per i piatti da offrire ai propri clienti.



Aspettatevi, comunque, manicaretti piuttosto elaborati: il piatto tipico, ad esempio, è riso al cocco guarnito con una particolare salsa, ma nel menu potreste trovare anche stufati di pollo, acciughe fritte o uova sode e noci. Il ristorante, inoltre, è dotato di menu digitali che aiuterebbero i clienti a scegliere il piatto più adatto alle loro esigenze! Insomma, cosa state aspettando? La Malesia vi aspetta!