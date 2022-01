Tipster delusi da Samsung Exynos 2200 con GPU AMD: come se la cava contro altri chip?

È impossibile negarlo: il chipset Samsung Exynos 2200 con GPU AMD è vicino al lancio ed è uno dei prodotti più attesi sul mercato. L’attesa sta per finire, l’"hype" continua ad aumentare tra gli amanti della tecnologia, ma a smorzarlo sono alcuni tipster del settore ritenutisi delusi dalle prestazioni del SoC.

Il nome più importante tra questi è Ice Universe, l’informatore “felinide” che da tempo dedica tweet ai processori Exynos di Samsung. Proprio nelle ultime ore egli ne ha pubblicati – e immediatamente cancellati – alcuni che hanno sottolineato la delusione per le performance di Exynos 2200.

Stando ai dati da lui ottenuti, complice la collaborazione di fonti interne al colosso sudcoreano stesso, Exynos 2200 dovrebbe sarebbe stato superato sia lato CPU, sia lato GPU dal MediaTek Dimensity 9000 con chip grafico Mali-G710 MP10, dall’A15 Bionic di Apple e anche dal più recente Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 dotato di GPU Adreno 730. Una apparente disfatta totale per l’azienda sudcoreana, quindi, attenzione però alla mancanza di numeri effettivi e screenshot ad accompagnare le dichiarazioni di Ice Universe.

In altre parole, sebbene i precedenti del leakster in questione siano notevoli si consiglia di prendere queste voci con le pinze proprio alla luce dell’assenza di dati concreti. È anche vero che ancora dallo scorso dicembre si discute della possibile delusione che sarà il chipset Exynos 2200, ergo lo storico di rumor negativi al proposito non manca. Per essere certi di ciò che si vocifera, non ci resta che attendere l’imminente presentazione ufficiale.