I tipster sono sicuri: OnePlus 8T Pro non arriverà sul mercato smartphone

Dopo i primi rumor riguardanti render e specifiche tecniche del prossimo smartphone top di gamma OnePlus 8T, ora le notizie non sembrano così rosee per questa serie: secondo vari tipster del settore, infatti, la variante OnePlus 8T Pro potrebbe non arrivare sul mercato, lasciando spazio soltanto all’8T base.

Noto ai fan del brand anche come “OnePlus Kebab 2”, il modello 8T Pro interessava tanti utenti poiché avrebbe potuto essere un top di gamma “ancora più top”: i recenti leak del OnePlus 8T parlano infatti di display AMOLED da 6,55 pollici con refresh rate di 120 Hz e senza bordi curvi; processore Qualcomm Snapdragon 865 Plus dalla frequenza massima di 3,1 GHz e con GPU Adreno 650; 8GB di RAM e 128GB di memoria interna; e infine una quadrupla fotocamera posteriore da 48MP + 16MP (ultra-wide) + 5MP (per le macro) + 2MP (per la profondità di campo).

Cosa avrebbe potuto avere al suo interno una variante Pro, però, è difficile da immaginare considerando la presenza di un SoC premium nel OnePlus 8T base; forse le migliorie avrebbero riguardato più che altro lo spazio di archiviazione e la fotocamera, che comunque sono già dei comparti ottimi. Tanti utenti via Twitter, dove è stato condiviso questo nuovo rumor, sarebbero d’accordo con la scelta di Pete Lau di evitare il lancio di “Kebab 2”, concentrandosi su altri dispositivi di fascia medio-bassa.

Tra questi c’è OnePlus Clover, smartphone entry-level trapelato online nelle ultime settimane che potrebbe cambiare le carte in tavola sul mercato.