Tipster sicuri: OnePlus 9 Pro sarà uno dei migliori smartphone del 2021

La gamma OnePlus 9 si sa già che è composta da ben tre smartphone differenti: il modello base omonimo, la variante più economica OnePlus 9E e la versione top di gamma OnePlus 9 Pro. Quest’ultima, secondo alcuni tipster del settore, sarebbe già definibile come “uno dei migliori smartphone che arriveranno nel 2021”.

A dirlo tramite un post su Twitter è Max Jambor, rinomato leaker soprattutto per quanto riguarda proprio il marchio cinese di Pete Lau. Il suo messaggio è molto semplice e non si dilunga in dettagli: “Probabilmente userò #OnePlus9Pro come smartphone quotidiano non appena lo avrò. Non vedo l'ora che arrivi l’evento di lancio! Questo è molto probabilmente uno dei migliori smartphone del 2021”.

Finora, in effetti, le indiscrezioni apparse in rete hanno fatto venire l’acquolina in bocca a molti appassionati: lo stesso CEO di OnePlus di recente ha confermato che il comparto fotocamera riceverà novità importanti, anche se non è ancora chiaro di cosa si tratti. A dicembre si parlava di una possibile collaborazione con Leica, ma lo stesso Max Jambor su Twitter ha negato tale rumor.

Sotto la scocca però sicuramente ci sarà il processore top di gamma Qualcomm Snapdragon 888, accompagnato da 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di spazio di archiviazione per almeno una delle varianti in arrivo sul mercato. Almeno per il modello OnePlus 9 5G base, poi, il display in dotazione dovrebbe essere un OLED FHD con risoluzione di 2400x1080 pixel HDR e refresh rate di 120Hz.

Insomma, sarà davvero interessante sapere cosa avrà in serbo per noi OnePlus, che nel modello OnePlus 9E o 9 Lite dovrebbe implementare il chip Snapdragon 865, ora più economico ma comunque dalle performance decisamente rispettabili.