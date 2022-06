Tiri i capelli senza accorgertene? Potresti avere questo disturbo psicologico

Esiste un disturbo che affligge anche molte celebrità come ad esempio l'attrice Amy Schumer, che è molto più diffuso di quanto si pensi. Nonostante ancora non siano del tutto note le cause scatenanti, si stanno individuando i primi rimedi.

La tricotillomania è tra i più comuni disturbi dei cosiddetti comportamenti ripetitivi focalizzati sul corpo (BFRB). Questi comportamenti compulsivi iniziano durante l'infanzia e nonostante le donne rappresentino circa l’80-90% dei casi di in età adulta, fra i ragazzi invece non vi è alcuna differenza di genere. Molte persone si tirano i capelli in maniera inconscia e automatica durante lo svolgimento di altre attività, ma in alcuni casi invece, il comportamento risulta essere intenzionale.

Tale comportamento può essere innescato da diversi fattori come ad esempio: stress, ansia, noia o dolore. Inoltre, se alcuni individui affetti dalla patologia si concentrano principalmente sui peli della testa (che inoltre contengono anche oro), altri possono invece "puntare" alla ciglia, o ai peli del corpo.

Nella maggioranza dei casi, la tricotillomania si presenta come una condizione cronica che persiste per molti anni, con intensità o frequenza differenti nel corso del tempo. Le conseguenze della condizione risultano spesso devastanti, poiché conducono le persone a vergognarsi del loro aspetto e ad isolarsi.

Nonostante la tricotillomania sia classificata nel DSM-5 fra i "Disturbi ossessivo-compulsivi e correlati", gli scienziati ritengono che siano necessarie ulteriori ricerche per individuarne le cause alla base. Si ipotizza infatti che questa derivi dall’interazione di fattori genetici e ambientali.

Nel 2006 i ricercatori hanno scoperto che circa il 5% dei casi può essere attribuito a una mutazione di un gene chiamato "SLITKR1", che è coinvolto nella formazione di connessioni neuronali. Ad oggi non esistono terapie e farmaci specifici e riconosciuti per il trattamento.

Tuttavia, un tipo di terapia cognitivo comportamentale (CBT) definita "allenamento per l'inversione dell'abitudine" (HRT) sembra essere il più efficace dei trattamenti attualmente disponibili poiché ha come obiettivo la sostituzione del comportamento errato con un’altra attività più funzionale e non dannosa per la persona.

