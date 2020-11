Tiscali annuncia Ultrainternet Voucher: ecco le offerte per il bonus da 500 Euro

A poche ore dall’annuncio di Vodafone, anche Tiscali ha lanciato la propria offerta che consentirà di accedere al piano voucher del Governo Italiano e quindi al bonus da 500 Euro messo sul piatto dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Come avviene per gli altri operatori, il buono consentirà di attivare una connessione FTTC o FTTH, al prezzo di 9,95 Euro al mese per un anno. A questo si aggiunge anche un tablet Huawei, incluso nell’offerta senza alcun costo aggiuntivo.

Sostanzialmente, quindi, 216 Euro saranno erogati sotto forma di sconto per la connessione ad internet, mentre la parte restante (284 Euro) consentirà di ricevere il tablet Huawei MatePad 10,4” da 64 gigabyte WiFi + 4G, senza spendere un euro.

Gli utenti potranno scegliere tra Ultra Fibra Full Voucher, che garantisce la connettività FTTH nelle zone colpite, ed Ultrainternet Voucher o Full Voucher che sostanzialmente è la fibra FTTC.

Tiscali precisa anche che in caso di esaurimento scorte del tablet proporrà dispositivi con specifiche analoghe o superiori. Come stabilito dalla normativa, al termine dei 12 mesi l’utente acquisirà la proprietà del tablet, ma in caso di recesso anticipato dovrà restituirlo a spese sue.

Ricordiamo che la richiesta del voucher deve essere presentata direttamente all'operatore telefonico, da coloro con ISEE inferiore ai 20mila Euro.