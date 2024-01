Tiscali down oggi 26 Gennaio 2024: le caselle mail non funzionano

Malfunzionamenti per la mail di Tiscali da questa mattina. Come riportato dagli utenti, infatti, e segnalato anche dalla pagina Downdetector, da qualche ora sono segnalati problemi con l'accesso alla posta elettronica.

Come si può vedere direttamente sulla pagina di Downdetector, il picco di segnalazioni è stato registrato intorno alle 10 ma anche nelle ore successive continuano ad emergere conferme dei malfunzionamenti.

In particolare, il 94% delle segnalazioni riguardano l'email, ma sono segnalati problemi anche con internet e la linea telefonica. Non è chiara la natura di tali disservizi, e da parte di Tiscali non sono arrivate conferme o indicazioni in merito al motivo di questo problema.

Come sempre, potete utilizzare la sezione commenti della notizia per segnalarci eventuali dettagli aggiuntivi.