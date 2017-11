Tiscali lancia la Raccomandata Elettronica in partnership con tNotice

continua la propria opera di modernizzazione delle comunicazioni. Nella giornata di ieri, il colosso sardo ha annunciato una partnership con, famoso servizio che offre la Raccomandata Elettronica.

I clienti saranno in grado di inviare e ricevere via web, senza vincoli di orari o giorni, le raccomandate. Il servizio è rivolto sia ai cittadini privati che alle imprese, oltre che alla Pubblica Amministrazione, ed ha costi a partire da 1 Euro.

La Raccomandata Elettronica garantisce pieno valore legale, in quanto ha ottenuto l’autorizzazione ministeriale, e secondo Tiscali ha un maggior valore probatorio rispetto a quelle tradizionali e le comunicazioni inviate via Pec, in quanto certifica anche il contenuto se inserito nel corpo del messaggio.

La ricezione è ovviamente gratuita, e basta seguire le istruzioni indicate nella mail per poterla leggere.

“Siamo soddisfatti di poter offrire ai nostri clienti il servizio innovativo della raccomandata elettronica in collaborazione con tNotice, azienda giovane e dinamica - afferma Massimo Castelli, direttore marketing di Tiscali - La raccomandata elettronica è estremamente facile e intuitiva da utilizzare ed è disponibile in due tipologie per andare incontro agli specifici bisogni dei clienti. Con questa nuova offerta Tiscali conferma una volta ancora i suoi valori di libertà e semplificazione”.

“L’accordo con Tiscali - aggiunge Alberto Lenza, Ceo di tNotice - è frutto di un ottimo lavoro tra i team delle due aziende e per tNotice rappresenta una significativa gratificazione nel percorso di crescita che da startup ci ha portato a raggiungere importanti traguardi. E tra questi certamente spicca la partnership con Tiscali. Rapporto nato sin dall’inizio con la forte volontà di farlo divenire una importante e strategica collaborazione. Grazie quindi a Tiscali che ha creduto nel nostro servizio di raccomandata elettronica, accompagnando con tNotice l’Italia verso il futuro digitale”.