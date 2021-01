Tiscali, problemi con la rete oggi 4 Gennaio 2021: tecnici al lavoro

Ai numerosi problemi con TIM di cui abbiamo parlato questa mattina, si aggiungono anche dei disservizi di Tiscali. Nelle ultime ore, gli utenti dell'operatore telefonico stanno lamentando alcuni malfunzionamenti su rete fissa e mobile.

Tiscali, dal suo canto, attraverso i propri account ufficiali social ha confermato il tutto ed ha già annunciato che i tecnici sono al lavoro per risolvere.

"Si segnala che al momento potrebbero verificarsi dei malfunzionamenti su alcuni servizi, da rete fissa e mobile. Sono già in corso gli interventi per ripristinarne la piena funzionalità. Ci scusiamo per l’inconveniente" si legge nel breve bollettino, che però non fornisce alcuna indicazione sulla natura dei problemi.

Secondo quanto raccolto dai colleghi di MondoMobileWeb, che hanno avuto modo di parlare con alcune fonti verificate, i disservizi sono legati ad un attacco informatico effettuato sui DNS Autoritativi, che hanno avuto un impatto su tutti i servizi, inclusi quelli di connettività mobile e, seppur in misura minore, su quella fissa.

Sulla pagina DownDetector di Tiscali le segnalazioni hanno raggiunto il picco questa mattina intorno alle 9, per poi diminuire subito dopo. Nel momento in cui stiamo scrivendo ancora non si sono totalmente azzerate, ma la situazione sembra essere tornata sotto controllo, nonostante in molti continuino a non riuscire ad accedere alla mail.