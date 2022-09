Il 'Titanic dei cieli': l'aereo di lusso che non atterra mai, con motori nucleari

Avete sentito parlare dello Sky Cruise? Si tratta di un gigantesco aereo che a quanto pare potrebbe rappresentare il nuovo e moderno "Titanic del cielo". Scopriamolo insieme.

Nonostante si stiano progettando dirigibili per volare tra due città, l'idea nata dal divulgatore scientifico Hashem Al-ghaili, appare sicuramente ambiziosa e addirittura mastodontica. Lo Sky Cruise è un aereo gigantesco alimentato da 20 motori a fusione nucleare, realizzato con l'intento di non aver mai bisogno di tornare a terra, neanche in caso di problemi di natura tecnica.

È stato pensato come un vero e proprio hotel a cinque stelle, in grado di ospitare 5.000 persone e dotato di tutti i comfort all'insegna di una vacanza di lusso. Trovano posto a bordo: ristoranti, bar, piscine, un centro commerciale, discoteche e addirittura un ospedale all'avanguardia.

Avrà inoltre una guida del tutto autonoma senza alcun bisogno di personale di bordo per essere pilotato. Si potrà raggiungere solo attraverso "normali" aerei di linea che prontamente atterreranno sulle piste disponibili. Ovviamente per ora, rimane un progetto che si potrebbe definire quantomeno ambizioso, dal momento che i costi di produzione sarebbero elevatissimi.

Inoltre, in molti esprimono perplessità per il reattore nucleare utile per la sua alimentazione che, se solo si schiantasse, potrebbe danneggiare e distruggere un'intera cittadina. Nonostante i dubbi e i timori però, rimane la definizione della celebre nave Titanic che fu addirittura visitabile nel 2021.