Il Titanic non è mai affondato: la folle teoria è virale

Gli eventi cruciali hanno un modo tutto loro di attirare miti dannosi e teorie complottistiche. Questo vale per grandi successi come lo sbarco sulla luna, così come grandi tragedie, come l'assassinio di Martin Luther King, gli attacchi dell'11 settembre e il disastro del Titanic.

Nella tarda serata del 14 aprile 1912, l’RMS Titanic colpì un iceberg e affondò nelle acque ghiacciate del Nord Atlantico, trascinando con sé 1.517 dei 2.223 passeggeri e membri dell'equipaggio a bordo. Per dare un senso a questo tragico e apparentemente casuale disastro, le persone, nel secolo scorso, hanno raccontato storie di sinistri segni di sfortuna ignorati o elaborato teorie del complotto per spiegare il motivo "reale" per cui è affondato.

La teoria più famosa è quella secondo cui la nave inaffondabile non sia mai davvero annegata.

A contribuire alla fama di questa supposizione è lo sfondo narrativo su cui si basa: una frode assicurativa. Si sa, quando si parla di frodi o truffe, il pubblico sembra sempre avere le orecchie e gli occhi ben spalancati; ergo, non sorprende che questa teoria del complotto sia una delle più popolari del Titanic. Insomma, si pensa che in realtà che le immagini e le ricostruzioni della nave affondata il 14 aprile del ’12 non sia davvero il Titanic, bensì un’altra nave della White Star Line: la RMS Olympic. Ma come sottolinea Paul Burns, vicepresidente e curatore del Titanic Museum Attractions nel Missouri e nel Tennessee, "ciò non ha semplicemente alcun senso".

Questa teoria parte dal fatto che l’Olympic fu danneggiata durante la navigazione da Southampton, in Inghilterra, a New York nel settembre 1911, e dovette tornare al cantiere navale di Harland e Wolff a Belfast per le riparazioni. La compagnia riparò l’Olympic e salpò per New York. Tornò a Belfast per ulteriori riparazioni nel marzo 1912, poche settimane prima della partenza del Titanic.

