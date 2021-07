Il Titanic sta per 'rivedere' i primi clienti dopo 109 anni in una spedizione: i dettagli

Tutti conosceranno sicuramente la storia del Titanic, la sfortunata nave che è stata affondata da un iceberg. Il relitto si trova attualmente a 3,8 chilometri sotto la superficie del mare e a circa 740 chilometri al largo della costa di Terranova, in Canada. L'imbarcazione non starà qui per sempre, poiché si sta rapidamente deteriorando.

Prima che ciò accada, però, una compagnia di spedizioni ha intenzione di far osservare a quante più persone possibili (ovviamente paganti) il relitto della nave. Il prezzo è di circa 100.000/150.000 dollari per salire a bordo del sommergibile Titan di OceanGate Expeditions e viaggiare fino a vedere il relitto del Titanic.

Recentemente, la prima spedizione è partita con un team composto da ricercatori e nove scienziati da Terranova. Questa è la prima spedizione commerciale sul Titanic, il viaggio include un'intera settimana di spedizione in cui la squadra documenterà il relitto. I passeggeri aiuteranno la squadra di scienziati a raccogliere immagini, dati sonar intorno al campo di detriti e documentare la vita marina.

"L'oceano sta prendendo [il Titanic] e dobbiamo documentarlo prima che scompaia tutto o diventi irriconoscibile", ha dichiarato Stockton Rush, presidente di OceanGate Expeditions. Con l'aiuto di turisti facoltosi che offrono finanziamenti per il viaggio, gli esperti sperano di documentare il più possibile il relitto, la progressione del decadimento e anche l'ecosistema che si trova intorno all'imbarcazione.