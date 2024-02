Quanto titanio usa Samsung per Galaxy S24 Ultra? YouTuber fonde lo smartphone per saperlo

La struttura in titanio di Samsung Galaxy S24 Ultra ha sia dei pregi che dei difetti: accanto al design elegante, infatti, essa sembra rendere lo smartphone leggermente più fragile del predecessore, il Galaxy S23 Ultra. Ma quanto titanio c'è sotto la scocca di Samsung Galaxy S24 Ultra? Uno YouTuber ha addirittura fuso lo smartphone per saperlo.

L'ultimo video di JerryRigEverything vede lo YouTuber alle prese con il nuovo top di gamma Samsung. E no, a questo giro non stiamo parlando del teardown del Samsung Galaxy S24 - che purtroppo Jerry non ha ancora pubblicato - ma di un video ben più estremo: il content creator ha fuso un Samsung Galaxy S24 Ultra per sapere quanto titanio si trova al di sotto della sua scocca.

Ovviamente, il Galaxy S24 Ultra non è completamente in titanio: il materiale viene usato solo per lo chassis e per il frame dello smartphone, esattamente come avviene per iPhone 15 Pro Max. Sotto la scocca, invece, il colosso coreano ha prescelto una combinazione di titanio, alluminio e plastica. Dopo aver smontato il flagship di Suwon, dunque, JerryRigEverything lo ha scaraventato in una fornace a 1.100°C, la cui temperatura ha permesso di separare il titanio dalla plastica e dall'alluminio.

Prima di vedere il peso del titanio usato per il Galaxy S24 Ultra, però, Jerry ha specificato che Samsung ha usato titanio di Grado 2, ovvero titanio puro, mentre Apple ha preferito usare una lega di titanio - il titanio di Grado 5 - per iPhone 15 Pro e Pro Max: per questo, la resistenza degli iPhone 15 Pro è leggermente maggiore rispetto a quella dei top di gamma sudcoreani.

Dopo aver separato l'alluminio dal titanio di Samsung Galaxy S24 Ultra, JerryRigEverything ha proceduto a pesare la "moneta" così ottenuta, spiegando che il colosso coreano spende "probabilmente dai 2 ai 4 Dollari per ogni Galaxy S24 in titanio. Si tratta del prezzo della materia prima, che non comprende le fasi di lavorazione". Considerato il prezzo di mercato del materiale, dunque, possiamo ipotizzare che Samsung utilizzi 15-20 di grammi di titanio per il suo smartphone top di gamma. Una quantità molto simile a quella di iPhone 15 Pro e Pro Max, anche se in questo caso i prezzi sono molto maggiori, e vanno dai 9 ai 15 Dollari per Apple, a causa del costo più elevato della lega di titanio di Grado 5.