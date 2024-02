C'è una brutta notizia su Titano, la luna più grande di Saturno

Raggiungere Titano nel 2004 con le sonde Cassini-Huygens è stato uno dei più grandi risultati scientifici che la NASA, l'ESA e l'ASI (l'Agenzia Spaziale Italiana) abbiano mai raggiunto nella storia dell'esplorazione spaziale.

Per quanto all'epoca tutti gli appassionati di astronomia festeggiarono per il risultato, oggi tuttavia sono in molti a ricordare quei giorni con nostalgia, visto che un nuovo studio, svolto dall’astrobiologa occidentale Catherine Neish, ha decretato che la superficie del satellite è completamente inabitabile, come i suoi oceani di metano liquido.

La missione ormai storica di Cassini-Huygens era quella di raggiungere Saturno e di esplorare la sua luna principale, con la speranza che si rivelasse abitabile per eventuali forme di vita. Lo studio di Neish invece distrugge tutte le speranze che hanno avuto gli astronomi e gli astrobiologi in questi anni, dopo che la NASA nel 2005 aveva diffuso le prime immagini della superficie di Titano.

"Sfortunatamente, ora dovremo essere un po' meno ottimisti quando cerchiamo forme di vita extraterrestri all'interno del nostro sistema solare", ha detto Neish, che come lavoro svolge il ruolo di professore di scienze della Terra. "La comunità scientifica è sempre stata molto entusiasta per la possibile scoperta della vita nei mondi ghiacciati del sistema solare esterno, ma questo nostro studio suggerisce che l'esistenza di microrganismi oltre l'orbita di Giove potrebbe essere meno probabile di quanto pensassimo in precedenza."

Le ragioni che avevano spinto gli scienziati a guardare speranzosi gli ultimi pianeti del sistema solare per andare alla ricerca della vita sono diversi. Innanzitutto, spiega la scienziata, diverse lune di Giove e di Saturno (tra cui Encelado, che possiede di un enorme oceano sotterraneo) hanno a disposizione ingenti quantità di acqua liquida e un atmosfera. Inoltre in queste lune è possibile osservare anche ingenti quantità di gas serra, che sulla Terra si sono rivelati indirettamente utili alla vita, permettendo al pianeta di mantenere una temperatura tutto sommato costante.

Tuttavia come ha fatto Neish a decretare che Titano non può ospitare la vita? Andando a considerare la media degli impatti contro i meteoriti di questo satellite nel corso della sua storia, Neish ha notato come ci sia pochissima acqua disponibile all'interno del suo oceano di metano, una condizione che rende difficile lo sviluppo degli esseri viventi come li conosciamo. Inoltre, sempre all'interno di questo oceano, sarebbero pochissime le molecole organiche complesse, come la glicina. L'amminoacido più semplice presente nei viventi sulla Terra.

"7.500 kg all'anno di glicina in più in un oceano che presenta 12 volte il volume degli oceani terrestri non sono sufficienti a sostenere la vita" ha dichiarato Neish, commentando il lavoro del suo team. "In passato, le persone spesso davano per scontato che l'acqua fosse l'unico vero elemento fondamentale per la vita, ma trascuravano il fatto che gli organismi hanno bisogno di altri elementi, in particolare del carbonio, per sopravvivere".

Fortunatamente, questo non è l'unico luogo del sistema solare in cui gli astronomi e gli astrobiologi si aspettano di trovare la vita. Bisogna anche considerare il fatto che Neish sembra essere molto tradizionalista, quando pensa a degli organismi alieni. Nel mondo invece esistono diversi altri astrobiologi che pensano che la vita possa assumere forme molto diverse e utilizzare elementi della tavola periodica che per noi sono marginali, come il silicio. Non è detta quindi l'ultima parola, neppure per un pianeta "apparentemente senza vita", come Titano.