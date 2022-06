Tivùsat, dal 6 Luglio 2022 addio ad alcune smartcard: non funzioneranno più

Tivùsat ha comunicato che dal prossimo 6 Luglio 2022 alcune smartcard non saranno più supportate e non funzioneranno più. Lo spegnimento sarà progressivo e non avverrà univocamente nello stesso giorno.

Nel comunicato di Tivùsat si legge che, in linea con l’evoluzione tecnologica del settore il 6 Luglio 2022 inizierà il progressivo spegnimento delle smartcard SD. “In linea con l’evoluzione tecnologica del settore anche su tivùsat è iniziata da anni una importante transizione verso l’alta definizione (HD) delle maggiori emittenti televisive presenti sulla piattaforma satellitare gratuita italiana; tale passaggio ha portato i canali HD su tivùsat a superare quota 60 già nel 2021 e a breve se ne aggiungeranno altri 10, mentre i canali in definizione standard (SD) stanno progressivamente scomparendo” spiega la piattaforma satellitare gratuita, secondo cui la decisione è stata presa anche per rafforzare la sicurezza di tutta la piattaforma.

Le smartcard che rientreranno in questo spegnimento saranno facilmente riconoscibili in quanto sono quelle azzurre Tivùsat HD con logo Tivùsat che sono state distribuite negli anni passati in abbinamento ad un decoder SD.

“Lo spegnimento avverrà in modo graduale, a partire dal 6 luglio 2022 (per quelle distribuite nel 2009) per concludersi entro il 2023” continua Tivùsat, che sottolinea come per continuare ad accedere ai canali sia necessario dotarsi di una smartcard alternativa.