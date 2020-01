Tivùsat, si allunga la lista dei canali in 4K HDR: arriva Travelxp. Come vederlo

Si allunga ulteriormente la lista dei canali in 4K HDR presenti su Tivùsat, arrivata a sette. A quelli già presenti da tempo, infatti, si aggiunge Travelxp 4K HDR, che nel 2017 è stato lanciato su Hotbird e successivamente su SES Astra 19,2° Est in Germania sulla piattaforma HD+.

Come suggerisce il nome, si tratta di un canale che proporrà una serie di contenuti originali riguardanti il mondo dei viaggi, la natura ed in generale il lifestyle e tempo libero.

Travelxp 4K HDR è trasmesso alla risoluzione 4K a 10 bit REC 2020 a colori, 50 frame, con HLG ed HDR. Per quanto riguarda il posizionamento nella guida tv, è stato inserito al numero 225, ma come abbiamo avuto modo di spiegarvi con Rai 4K, per poterlo visualizzare correttamente è necessario disporre della Cam 4K con card nera o di un decoder 4K.

Il network si aggiunge a RAI 4K, 4K1, FashionTV, Nasa UHD, Museum e MyZen. Si tratta senza dubbio di un'aggiunta molto interessante per gli appassionati.

Sul proprio sito web ufficiale, Tivùsat spiega che "con oltre 1000 ore di contenuti premium di viaggi e lifestyle, Travelxp è distribuito in oltre 30 paesi, in più di 15 lingue e in più di 93 milioni di case. Travelxp è anche il più grande produttore di contenuti di viaggi e leader globale nell'innovazione della tecnologia HDR 4K. Con un mix di programmazione diversificato, tutti gli spettacoli di Travelxp sono produzioni interne originali girate in oltre 55 paesi con conduttori provenienti da tutto il mondo".