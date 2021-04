Tivùsat amplia l'offerta di sport gratuito: arrivano due nuovi canali TV

Importante novità in arrivo su Tivùsat. La piattaforma satellitare gratuita infatti ha annunciato l'arrivo di due nuovi canali TV che andranno ad ampliare l'offerta sportiva messa a disposizione degli utenti.

Si tratta di MS Channel e MS Sport TV, due canali del gruppo Mediasport rispettivamente disponibili alle numerazioni 54 e 55.

MS Sport TV viene descritto come "il canale degli appassionati di motori, in tutti i loro aspetti: passione, prodotto, economia, sport" e proporrà un palinsesto ricco, in cui saranno trasmesse la maggior parte delle gare organizzate dalla Federazione Motociclistica Italiana, ma anche le dirette dei campionati del gruppo Peroni Race, di Formula Promotion, di GT Sport Organization e le gare del GT World Challenge, oltre che dell'ETRC ed ARRC.

MS Channel invece è il "canale televisivo sul mondo dello sport ed a tutto ciò gli gravita intorno, le cui trasmissioni sono completamente dedicate a tutti i settori sportivi che non godono di grande visibilità sui media tradizionali". Qui saranno trasmesse el migliori partite della regular season e playof dei campionati della Lega Nazionale Pallacanestro, della Lega Basket Femminile e del Campionato Italiano di Hockey Pista, oltre al canottaggio grazie all'accordo con la Federazione Italiana Canottaggio, gli sport equestri, il pugilato, il biliardo e le competizioni organizzate dalla divisione calcio paralimpico e sperimentale.

Per capire qual è il satellite di Tivùsat e cosa si può vedere su Tivùsat, vi rimandiamo alle nostre FAQ.