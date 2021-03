Tivùsat, arrivano due nuovi canali in HD: ecco le novità sulla piattaforma satellitare

Dopo le novità per il digitale terrestre di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine nel weekend, ci spostiamo su Tivùsat che ha segnalato l'aggiunta di due nuovi canali.

Da qualche giorno infatti la piattaforma satellitare gratuita ha accolto VH1 e Spike in alta definizione agli LCN 22 e 26. I due canali trasmettono ovviamente in modalità DVB-S2 ed in formato MPEG-4 HD, alla risoluzione di 1440x1080 pixel con formato 16:9. Transizione anche per Super!, l'emittente per ragazzi che è presente alla posizione 47 e trasmette in MPEG-4, ma in SD alla risoluzione di 720x576 pixel in 16:9.

Per quanto riguarda VH1 e Spike, invece, questi possono essere seguiti anche in SD alle posizioni 122 e 126, a risoluzione di 720x576 pixel in 16:9.

Si tratta senza dubbio di una serie di novità molto interessanti, che faranno felici gli utenti che sono soliti seguire le programmazioni dei due canali in questione.

Se necessitate di informazioni sull'orientamento della parabole per seguire Tivùsat, ricordiamo che è sempre disponibile la nostra guida dedicata che vi spiega passo passo come fare per poter agganciare a pieno il satellite della piattaforma gratuita. Da inizio 2021 è stato completato il passaggio al DVB-S2 che garantisce una migliore qualità.