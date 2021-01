Tivùsat, cresce la lista dei canali TV in HD e 4K: ora sono 56

Cresce ulteriormente la lista dei canali TV disponibili in 4K ed HD su Tivùsat. Come indicato direttamente sul sito web ufficiale della piattaforma, attualmente su Tivùsat sono visibili 139 canali, di cui 56 in alta definizione e 7 in 4K. Con lo switch off al DVB-S2, l'offerta si è allungata ulteriormente, vediamola insieme.

Canali Tivùsat 4K

Rai 4K

MyZenTV 4K

Nasa TV

Eutelsat 4K1

FASHION TV

MUSEUM 4K

TRAVELXP 4K

Canali Tivùsat HD

Rai 1 HD

Rai 2 HD

Rai 3 HD

Rete 4 HD

Canale 5 HD

Italia 1 HD

La7 HD

TV8 HD

Nove HD

Rai 4 HD

Rai 5 HD

Rai Movie HD

Rai Premum HD

TV 2000

Cielo

Medaiset 20 HD

Rai Sport+ HD

Rai Storia HD

Rai News 24 HD

DMAX HD

Real Time HD

QVC HD

Rai Scuola HD

Radio Freccia HD

Radio Italia

RTL 102.5

Giallo HD

Rai Gulp HD

Rai YoYo HD

Arte

RDS Social TV

UnireSat HD

Food HD

Radio Italia Trend TV

Paramount Network HD

Zeta TV HD

Motor Trend HD

Kiss Kiss

FRANCE 24 English HD

AL ARABY TELEVISION HD

Al Jazeera English HD

Al Jazeera Arabic HD

CNBC

TRT World

NHK World Japan

FRANCE 24 Francais HD

i24 English

i24 Frnch

DEUTSCHE WELLE

EURONEWS ENGLISH HD

CGTN

CGTN Documentary

KBS World

CCTV 4

Rtv San Marino

Telepace

A questi si aggiungono i 23 TG Regionali Rai che sono visibili dalle posizioni 301 a 323. La lista completa dei canali Tivùsat è disponibile sul sito web ufficiale, con tanto di filtri tematici.

Ricordiamo che su queste pagine abbiamo pubblicato la lista completa delle frequene per i canali 4K ed HD.