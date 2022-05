Tivùsat lancia la nuova CAM USB 4K con smartcard incorporata, per il DVB-S2

Tivùsat ha annunciato di aver siglato una partnership con SmarDTV pr il lancio e progettazione di una nuova cam USB 4K con smartcard incorporata, che offrirà la piena esperienza di visione della piattaforma satellitare gratuita.

La nuova CAM è basata sullo standard USB ed al suo interno incorpora anche una smartcard in formato SIM: in questo modo si riduce l’ingombro e si permette agli utenti di utilizzare la cam in formato plug&play in maniera completamente sicura.

La CAM USB 4K è dotata della tecnologia NAGRA ed è conforme anche allo standard DVB CI Plus 2.0, che permette agli utenti di accedere alla piena risoluzione 4K. Il lancio è previsto per fine anno.

”Proteggere l’ambiente è ormai un imperativo e Tivù è orgogliosa di contribuire attivamente in questo modo con un dispositivo carbon-friendly, che ha un impatto positivo sull’ ambiente. Grazie alla rimozione dei cavi elettrici e di rete, è possibile continuare ad utilizzare il telecomando della TV e la CAM è alimentata direttamente dall’interfaccia USB integrata nel televisore. In questo modo, siamo in grado di rispondere alle aspettative dei clienti con un’esperienza di visione a casa di alta qualità e potendo agire positivamente per il pianeta. Questa è la chiave per Tivù!” ha affermato nel comunicato stampa il presidente Tivùsat Alberto Sigismondi.

