Tivùsat, novità oggi 30 Gennaio 2021: arriva un nuovo canale TV

Novità per la piattaforma satellitare Tivùsat. Dallo scorso 28 Gennaio 2021, infatti, ha debuttato un nuovo canale che si va ad inserire alla lista delle emittenti HD e 4K di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine nelle passate ore.

Il canale è TRM H24 e, come suggerisce il nome, si tratta di un'emittente locale di Matera che è presente alla frequenza 11662 MHz e viene trasmessa in alta definizione allo standard MPEG-4. Ovviamente, come avvenuto anche in altre circostanze, è necessario disporre di un decoder ad hoc, in grado di agganciare la novità a pieno.

Qualche giorno fa sono spariti da Tivùsat 10 canali Mediaset. Il nostro consiglio è comunque quello di tenere sempre aggiornato il proprio TV ed decoder per restare sempre aggiornati con le ultime novità dal mondo Tivùsat.

La piattaforma satellitare negli ultimi tempi ha registrato un aumento della popolarità anche a seguito dello switch off al DVB-S2 che si è concluso lo scorso 31 Dicembre 2020.

Ricordiamo che Tivùsat è gratuita e richiede solo l'acquisto di un decoder o una cam da inserire negli appositi scompartimenti nei TV. Come sempre prima dell'acquisto consigliamo di effettuare tutte le verifiche del caso onde evitare spiacevoli sorprese

Vi terremo aggiornati non appena arriveranno ulteriori informazioni.