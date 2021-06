Tivùsat, tra pochi giorni il passaggio al DVB-S2 dei canali TV Mediaset: cosa cambia

Manca sempre meno al passaggio dei canali Mediaset al DVB-S2, di cui abbiamo ampiamente parlato su queste pagine nelle passate settimane. Si parte tra pochissimi giorni, e vediamo quali saranno le novità facendo un recap su come verificare la compatibilità dei vostri decoder ed apparati.

A partire dal 1 Luglio, Rete 4 sarà visibile solo in HD, mentre il 1 Ottobre sarà la volta di Italia 1. L'ultimo ad effettuare lo switch off sarà Canale 5, il 1 Gennaio 2022, una data che comunque non è tanto lontana.

Il Biscione quindi si appresta a seguire le orme intraprese lo scorso anno da altri canali satellitari: l'11 Marzo è stata la volta di Paramount Network ed altri due canali del gruppo Viacon, mentre a Dicembre 2020 sono passati in DVB-S2 Nove, DMAX, Real Time, Cielo, TV8 e TV2000.

Se intendete verificare la compatibilità dei vostri apparati con lo standard basta semplicemente collegarvi ad un qualsiasi canale satellitare in alta definizione: la lista è ormai molto lunga e sono sempre più i network che trasmettono in HD. Se vi collegate ad uno di questi e riuscite a vedere le immagini trasmesse, allora non dovrete fare altro; contrariamente, invece, è necessario cambiare il decoder o la televisione.