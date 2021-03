Tivùsat è sempre più ricco: arriva un nuovo canale TV satellitare

Si arricchisce ulteriormente la lista dei canali di Tivùsat disponibili nel nostro paese. Da qualche giorno ha infatti ripreso le trasmissioni un'emittente italiana che in precedenza le aveva interrotte.

All'LCN 808 infatti è disponibile YES Italia, un'emittente romana che trasmette la programmazione televisiva di Tutto Mercato Web Radio, il popolare magazine di calciomercato e calcio giocato. Il canale trasmette in H.264 alla risoluzione di 720x576 pixel in 16:9, in formato MPEG-4 SD.

YES Italia può anche essere sintonizzato nel bouquet satellitare di Sky, sempre all'LCN 808 ma con il nome "TV YES". In questo caso la trasmissione avviene con il logo di Sky.

Insomma, si fa sempre più ricca la proposta di Tivùsat, che negli ultimi tempi è diventato molto popolare a seguito dello switch off al DVB-S2 che si è concluso a fine 2020 ed ha portato alla transizione di molti canali.

Nelle ultime settimane abbiamo dedicato ampio spazio a Tivùsat e vi abbiamo spiegato come orientare la parabola per agganciare a pieno il satellite dedicato e beneficiare a pieno del segnale. Se invece siete interessati a passare al satellitare gratuito, vi rimandiamo alla nostra guida che vi spiega dove comprare il Tivùsat, incluse le CAM, i decoder ed i kit d'installazione con relativo installatore a casa.