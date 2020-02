Tivùsat sale a 117 canali: la lista completa. Come vederli anche in 4K

Con l'arrivo di Travelxp su Tivùsat di qualche giorno fa, si è allungata ulteriormente la lista dei canali disponibili sulla piattaforma satellitare, posizionata sul satellite Eutelsat 13° Est. Abbiamo deciso di fare il punto sulla situazione: ecco la lista completa dei canali disponibili in 4K, HD e radiofonici.

Lista canali Tivùsat

Canali in alta definizione (Full HD)

Rai 1 HD

Rai 2 HD

Rai 3 HD

Rete 4 HD

Canale 5 HD

Italia Uno HD

Nove HD

Rai 4 HD

Rai 5 HD

Rai Movie HD

Rai Premium HD

Canale 20 HD

RaiSport+ HD

RaiStoria HD

RaiNews 24 HD

Dmax Hd

Supertennis

Real Time HD

Canali Tivùsat SD

Rai 1

Rai 2

Rai 3

Rete 4

Canale 5

Italia Uno

La 7

Tv 8

Nove

Rai 4

Iris

La 5

Rai 5

Rai Movie

Rai Premium

Italia 2

Mediaset Extra

TV 2000

Cielo

Canale 20

RaiSport

Paramount

La 7d

Cine 34

Top Crime

RaiGulp

Rai YoYo

K2

Super

Focus

Bloomberg

CCTV 4

Parole di vita

Videolina

TVA Vicenza

Canali Tivùsat 4K HDR

Rai 4k

Eutelsat 4K1

Fashion TV

Nasa UHD

Museum

My Zen 4K

Travelxp 4K

Canali radio Tivùsat

RaiRadio 1

RaiRadio 2

RaiRadio 3

Raid Gr Parlamento

Rai Radio Classica

Rai Radio Kids

Rai Radio Live

RDS

Dimensione Suono Roma

RTL

Radio Zeta

Radio Freccia

Radio 105

Virgin Radio

R101

Radio Monte CArlo

Radio Italia

M2O

Radio CApital

Radio Deejay

Radio 24

Radio popolare

Radio 1 Sport

Radio 2 indie

Radio Kiss Kiss

Radio Sportiva

Come vedere Tivùsat

Come dicevamo poco sopra, per accedere a Tivùsat è necessario un decoder in grado di ricevere il segnale, o una smart card gratuita.

L'apparecchiatura deve essere posizionata verso il satellite Eutelsat 13° ad Est. Tivùsat è completamente gratuito e non richiede il pagamento di alcun canone mensile.

Per tutti i dettagli sul 4K, vi rimandiamo alla nostra guida su come accedere a Rai 4k.