Tivùsat: spariscono 10 canali Mediaset, necessaria la risintonizzazione

Ancora modifiche per Tivùsat. Da oggi, 15 gennaio 2021, salutano infatti ben dieci canali Mediaset, che non sono più disponibili in quanto eliminati nelle passate ore. Per agganciare le novità è però necessario effettuare la risintonizzazione.

Mediaset, nello specifico, ha annunciato di aver eliminato i dieci canali tematici provvisori del Biscione: Iris, La5, Mediaset Italia Due, Mediaset Extra, Mediaset Venti, TGCom24, TopCrime, Boing, Cartoonito e Focus.

Tutti i canali provvisori erano veicolati attraverso il codec MPEG-2 SD, ma avevano interrotto le trasmissioni dal 30 Dicembre 2020 a ridosso dello switch off al DVB-S2 della televisione satellitare, che si è concluso con successo ed ha riguardato anche i canali Mediaset.

Ovviamente i canali normali sono comunque visibili attraverso la numerazione classica, ma ricordiamo che per agganciarli è necessario disporre di un decoder HD o 4K, in quanto altrimenti non sarà possibile concludere il processo di sintonizzazione.

Nel frattempo, continuano anche le operazioni sul digitale terrestre: in questo caso nelle ultime ora sono state registrate delle importanti modifiche in alcune regioni italiane, dove abbiamo riportato i vari cambi di numerazione in alcune regioni italiane.

Ricordiamo che nel corso del 2021 inizieranno le operazioni di switch off al DVB-T2, il nuovo digitale terrestre che debutterà nel corso del 2022 in tutte le aree del nostro paese.